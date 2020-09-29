Zarif, Kuveyt Emirinin vefatından dolayı başsağlığı diledi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuveyt ve bölge için itidal görüntüsü veren merhum Emirinin vefatının kalpleri yaraladığını söyledi.

Merhum Emire Allah’tan rahmet dileyen Zarif, yeni hükümet döneminde Kuveyt halkı ve devletinin ilerlemesinin sağlanmasını temenni etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

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2012