29 Eyl 2020 20:18
Journalist ID: 1942
News Code: 84059397
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İran, Yemenli esirlerin değişimi anlaşmasından memnuniyetini bildirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Yemenli esirlerin değişimi konusunda varılan anlaşmadan dolayı memnuniyetini belirterek tarafların anlaşmayı hızlı şekilde uygulamalarını istedi.

İran açısından bu anlaşmanın Yemen krizinin çözümüne yardımcı olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ Bu görüşmeler Yemenliler arasında görüşmeleri bu ülke sorunlarının tek çözüm yolu olduğunu gösterdi. ‘’ dedi.

Hatibzade bu anlaşmadan sonuç alınması umudunu dile getirerek, bunun Yemen’de diğer alanlarda da siyasi görüşmelere zemin hazırlayarak, Yemen’de savaşın durmasına vesile olmasını temenni etti.

Hizbullah ve Yemen Müstefi Hükümeti arasında esirlerin mübadele anlaşmasına imza attılar.

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