İran, Yemenli esirlerin değişimi anlaşmasından memnuniyetini bildirdi

İran açısından bu anlaşmanın Yemen krizinin çözümüne yardımcı olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ Bu görüşmeler Yemenliler arasında görüşmeleri bu ülke sorunlarının tek çözüm yolu olduğunu gösterdi. ‘’ dedi.

Hatibzade bu anlaşmadan sonuç alınması umudunu dile getirerek, bunun Yemen’de diğer alanlarda da siyasi görüşmelere zemin hazırlayarak, Yemen’de savaşın durmasına vesile olmasını temenni etti.

Hizbullah ve Yemen Müstefi Hükümeti arasında esirlerin mübadele anlaşmasına imza attılar.

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2012