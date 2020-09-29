Serbest ticaret İran'ın hakkıdır

Nasrullah Serdeşti, Limanlar ve Denizcilik Örgütü'nde bugün öğleden önce (Salı) düzenlenen Uluslararası Denizcilik Günü'nün anma töreninde yaptığı açıklamada, ’Tüm sabotajlara rağmen, Milli Petrol Tanker Şirketi ülkeye petrol ihracatı konusunda yardımcı olabilmiştir’ifadesini kullandı.

Serdeşti, ’Yaptırımlar uygulandığında yaptırımların başında Petrol Bakanlığı, Milli Petrol Şirketi ve İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi olacak ve bu da milli filonun önemini gösteriyor ve Bu dönemde yabancı gemilere güvenilemez çünkü çeşitli nedenlerle gemilerinin İran sularına girişi yasaklanmıştır’ifadesini kullandı.

İran Milli Petrol Tanker Şirketi Genel Müdürü,Kimsenin İran ithalatına ve ihracatına zarar veremeyeceğini ifade ederek ‘Venezuela'ya benzin ihraç etmek büyük bir mesele olmayabilir, ancak ulusal filonun gücünü ve yaptırımları kırabilecek gücünü gösterdi’dedi.

İran Milli Petrol Tanker Şirketi Genel Müdürü,’Serbest ticaretin İran'ın hakkı oluğunu ve kimsenşn bunu durduramayacak üzerine vurgulayarak İran'da özel sektör taşımacılığı düşünüldü ve ülkeye petrol ihracatı alanında önemli yardımlar sağladı.Ancak donanmamızın milli otoritesini artırmalıyız’diye ekledi.

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