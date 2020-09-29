Suudi Arabistan dürüstlük ve bilgelik yolunu seçmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Suudi Arabistan'ın İran'la bağlantılı bir terör örgütünün ortaya attığı iddialarını tamamen yanlış ve uydurma olarak nitelendirerek, bu iddiaların Suudi Arabistan'ın son yıllarda İran'a karşı defalarca tekrarladığı suçlamalar listesine eklendiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın siyasi akılcılıktan vazgeçerek, zihni çarpıtmak ve başarısızlığını örtbas etmek amacıyla İran'a karşı sahte bir dosya uydurduğunu kaydeden Hatipzade, Suudi hükümdarların değersiz ve sonuca götürmeyecek hazır suçlamalara devam etmekte ısrar ettiğini ifade ederek, 'Riyad'a bu yöntemler yerine dürüstlük ve akılcılık yolunu takip etmesini tavsiye ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İran'da eğitim almış on kişilik bir grubun tutuklandığını iddia etti.

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