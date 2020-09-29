İran'ın en çok katot bakır ihracatı Türkiye ile Çin'e yapıldı

İran gümrük verilerine göre, 263 milyon dolarlık bakır katot ihracatından yüzde 76'sı Çin'e yapılırken, Türkiye 38 milyon ve Hindistan 23 milyon dolarla İran'dan en çok bakır katot alan ülkeler oldu.

Öte yandan bu dönemde hedef pazarlara 51 milyon dolar değerinde bakır taşı ile konsantresi ihraç edildi.

Söz konusu dönemde 400 ton ağırlığında 4.8 milyon dolar bakır ve bağlı ürünleri ithalatı gerçekleşti. Geöen yıl ise 250 bin ton bakır katot üretilirken, bu yılki hedefin 280 bin tona ulaşması hedefleniyor.

Yılın ilk dört ayından bakır şirketi satışı da geçen yılın ayno dönemine kıyasla yüzde 43 artış gösterdi. 5 bin 900 milyar Tümen olan geçen yılın ilk dört ayındaki bakır satışı, bu yıl 9 bin 600 milyar Tümen'e ulaştı.

Dünya bakır rezervlerinin yüzde 4.2'sine sahip İran'ın rezervlerine bu yıl 528 milyon ton daha ilave edildi. Yeni rezervlerin keşfi sayesinde ülkemiz bu açıdan dünya yedincisi oldu. Ayrıca bakır sektörüne yatırım miktarı 2.1 milyar avroyu buldu.

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