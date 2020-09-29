İran toprağının silah aktarımı için kullanılmasına izin vermeyiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı medya kuruluşlarında İran üzerinden Ermenistan'a silah taşındığına yönelik yayınlanan yalan haberlere ilişkin soruya yanıt veren Sözcü Hatipzade, 'İran ile komşu ülkeler arasında askeri olmayan malların transiti ve tırların gidiş gelişi, genel olarak her daim yapılan birşeydir. Söz konusu tırlar da sadece bu çerçevede faaliyete devam ediyor' dedi.

İran'ın yaklaşımına değinen Hatipzade, 'İran İslam Cumhuriyeti ülkelere mal transiti ile ilgili gerekli kontrol ve denetlemeleri yapmakta ve ülkemizin toprağının silah ve mühimmatın aktarımı için kullanılmasına asla izin vermeyiz' diye ekledi.

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