ABD yaptırımları İran'da korona ölümlerinin nedenlerinden biri

Cevad İsfahani, yaptırımların baskısı altındaki İran ekonomisinin durumu ve korona salgını hakkında yazdığı bu makalede, ’İran iflas ve felaketi önlemek için ekonomisini yeniden açan ilk ülkelerden biriydi, bu nedenle ölü sayısının Mayıs ortasına kadar yeniden artması bekleniyordu’dedi.

Bu makale,’İran'ın salgını yönetmesine yardımcı olmak için yaptırımları hafifletmek yerine, ABD hükümeti hacmini artırdı ve dünya liderlerinden, eski ABD diplomatlarından ve Birleşmiş Milletlerden bunları azaltma taleplerini görmezden geldi" deniyordu. Kısacası, İran'a karşı daha sert bir tavır almayı düşünen perde arkası, Wall Street Journal'ın "Şimdi İran'a yönelik yaptırımları sona erdirmenin zamanı değil" başlıklı Mart 2020 sayısında yansıdı’diye yazdı.

Bu İranlı araştırmacı,’Tıbbi imkanların olmamasına rağmen İran, Nisan ve Mayıs 2020 arasında korona kaynaklı günlük ölü sayısını yarıya indirmeyi başardı ve tahmin edilen bir insan felaketini önledi.Aşağıdaki diyagramda de görüldüğü gibi İran korona ölümlerini birkaç hafta içinde milyonda 1,6'dan 0,6'ya düşürmeyi başardı. bu rakam, ekonomik maliyetler yükselene ve hükümet sosyal mesafe önlemlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalana kadar bir ay boyunca düşük tutuldu’diye belirtti.

İran'da şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişiye korona bulaştı ve bunların yaklaşık 27 bini öldü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489