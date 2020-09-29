Eski ABD askeri yetkilisi: Washington'un İran silahları konusundaki tutumu gayrimeşru

İRNA'ya röportaj veren Leah Belger, ’Özellikle Trump'ın kaprisli, kavgacı, tehditkar ve mantıksız davranış geçmişi göz önüne alındığında, İran'ın gelişmiş silahlar sağlayarak askeri kabiliyetini artırmak istemesi oldukça anlaşılır’dedi.Salı günü IRNA ile yaptığı özel röportajda Leah Belger,’Özellikle Trump'ın kaprisli, kavgacı, tehditkar ve mantıksız davranış geçmişi göz önüne alındığında, İran'ın gelişmiş silahlar sağlayarak askeri kabiliyetini artırmak istemesi oldukça anlaşılır’dedi.

Belger,’ABD'nin İran'a silah ambargosunu devam ettireceğine dair tek taraflı açıklamasına işaret etti:Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi en büyük silah tedarikçisi oluğu halde diğer ülkeler arasındaki silah ticaretini rahatsız edici bulması, bazen her iki taraf için de bazı savaşlara karışması ironiktir’ifadesini kullandı.

Belger,‘ABD'nin silah taşıma hakkına sahip olduğu konusundaki pozisyonunun güvenilirliği yok çünkü dünyanın en kötü insan hakları sicillerinden birine sahip Suudi Arabistan gibi ülkelere silah satıyor’diye ekledi.

Belger,’Trump, ABD'yi İran nükleer anlaşmasından çıkardığında, İran ile İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya gibi diğer imzacılar arasında benzeri görülmemiş ve olumlu bir ilişki kurma çabalarını, yıllarca süren müzakereleri, diplomasiyi ve çabaları yok etti. Dünya düzenine onarılamazlık darbelere neden oldu . ABD Cumhurbaşkanının bu eylemi pervasız, gereksiz ve sorumsuz bir hareketti’diye ekledi.