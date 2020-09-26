İran halkına yönelik tüm cinayetlerin doğru adresi Beyaz Saray'dır

Tahran'da Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Halkımızın bütün sorunları, Siyonistlerden, gericilerden ve ABD'deki aşırıcılardan kaynaklanmaktadır. Bugün bu işin komutanı ABD'dir ve bu ülke İran halkına karşı cinayet işlemektedir' diye konuştu.

'Adı dışişleri bakanı olan ancak cinayetler bakanı olarak bilinen kişi, gururla İran'ın 70 milyar dolarını elinden alarak İran'a ulaşmasını engelledik ve İran halkı ile bu ülkeye zarar vermekten gurur duyuyoruz diyor' diyen Ruhani, 'Ancak halkımız direndi, hiçbir şey demedi ve bu zorbalara karşı boyun eğmedi' diye belirtti.

ABD'nin İran'da hastaların tedavisi için gerekli olan ilaçların erişimini engellediğini kaydeden Ruhani, 'Kuşkusuz ABD hükümeti bir gün boyun eğecek ve İran halkının karşısında diz çökecektir. Kuşkusuz zafer İran halkındadır' diye ekledi.

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