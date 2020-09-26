Irak Dışişleri Bakanı İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in bugün Tahran'ı ziyaret edeceğine değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Hüseyin'in Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşeceğini belirtti.

Iraklı yetkilinin iki gün sürecek ve diğer İranlı yetkililerle bir araya gelecek bu ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Ağustos ayında Tahran ziyaretinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması konusunu ele alacağı ifade edildi.

Hüseyin Tahran'da ayrıca İran-Irak arasındaki çeşitli sektörlerdeki işbirliği ile bölgesel gelişmeleri masaya yatıracak.

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