Başkalarını yaftalamak, bazı Batılı ülkelerin kendini beğenmişlik evhamıdır

İnsan Hakları Konseyi'nin 45. Toplantısı'nda konuşan Bekayi Hamane, Batı ülkelerin İran'da insan haklarına ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, 'Maalesef bazı ülkeler, diğerlerine insan hakları vaazında bulunurken, geçmişteki ve şimdiki cinayetlerini unutarak diğer ülkelerin musibetlerinin büyük bölümünün onların geçmişteki sömürgeci politikaları ile kendilerini üstün görme zihinyetlerinden kaynaklandığı gerçeğini örtbas etmeye çalışıyo' diye belirtti.

Batı ülkelerin insan hakları ile ilgili yaklaşımlarını eleştiren Bekayi Hamane, bu tür politikanın ülkeler arasındaki ayrışmayı körüklediğini ve insan haklarını siyasi amaçlar için bir araca indirgediğini vurgulayarak, 'Bazı Avrupa ülkeleri, İnsan Hakları Konseyi'ni gelişmekte olan ülkelere müdahale sahasına çevirmişlerdir' değerlendirmesinde bulundu.

Hukukun üstünlüğünün insan haklarının korunması ve saygınlığı için bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bekayi Hamane, diğer ülkeleri insan hakları adı altında baskı altına almanın kabul edilemez olduğunu ve İnsan Hakları Konseyi'nin amaçlarına erişmesinin en iyi yolunun tarafsızlık ilkesine dayanarak klişecilikten ve yaftalamaktan çekinmekten geçtiğini sözlerine ekledi.

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