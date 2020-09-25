THY’nin İmam Humeyni havaalanından uçuşları başladı

İmam Humeyni Havaalanı yetkilileriden Alirıza Meczubi yaptığı açıklamada, Korona’nın yaygınlaşması sonrası 6 aydan beri durdurulann uçuşların bugünden itibaren başlayacağını bildirdi.

Meczubi, şu an Kataar Havayolları ve BAE Havayollarının yanında bazı iç havayollarının uluslararası İmam Humeyni havaalanına uçuşlarının olduğunu söyledi.

Meczubi varılan anlaşma sonucu THY’nın her hafta İstanbul-Tahran-İstanbul yolunda yapılacağını söyledi.

Meczubi, yolcuların tamamının negatif PCR testine sahip omaları gerektiğini, bunun olmaması durumunda uçuş kartının verilmeyeceğini söyledi.

Meczubi, yolcuların ülkeye giriş esnasında da PCR testlerini vermeleri bunun olmaması durumunda test alınacağını ve sonnuç gelene kadar karantinaya gönderileceklerini söyledi.

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