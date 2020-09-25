İran: Amerika, Afganistan gelişmelerini algılamamaktadır

Taheriyan yaptığı açıklamada, ‘’ İran Afganistan devleti ve Taliban arasında müzakerelerin başlamasından açık ve resmi olarak gerçek ve kalıcı barış sürecinin ilerletmesi için vurgu yapmakta ve Afganistan’daki istikrar İran’ın o ülkedeki politikasının ayrılmaz parçasıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi ABD Barış Kurumunun oturumunda Afganistan’da savaşın son vermesi için İran ile görüşmek istediğini belirtti.

Halilzad, ‘’ İran, Amerika’nın kazanmadan veya yenilmeden Afganistan’da büyük bedel ödemek için orada tutmak istiyor. ‘’ dedi.

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2012