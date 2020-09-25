25 Eyl 2020 17:19
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News Code: 84053808
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İran: Amerika, Afganistan gelişmelerini algılamamaktadır

İran: Amerika, Afganistan gelişmelerini algılamamaktadır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanıın Özel Afganistan Temsilcisi Mohammad İbrahim Taheriyan, Zelmay Halilzad’ın İran’ın Afganistan’daki süreçlerde rolü hakkında sözlerinin sorumsuzca ve Amerika’nın o ülkedeki gelişmeler hakkında algısının akik olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Taheriyan yaptığı açıklamada, ‘’ İran Afganistan devleti ve Taliban arasında müzakerelerin başlamasından açık ve resmi olarak gerçek ve kalıcı barış sürecinin ilerletmesi için vurgu yapmakta ve Afganistan’daki istikrar İran’ın o ülkedeki politikasının ayrılmaz parçasıdır. ‘’ dedi.

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi ABD Barış Kurumunun oturumunda Afganistan’da savaşın son vermesi için İran ile görüşmek istediğini belirtti.

Halilzad, ‘’ İran, Amerika’nın kazanmadan veya yenilmeden Afganistan’da büyük bedel ödemek için orada tutmak istiyor. ‘’ dedi.

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