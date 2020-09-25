Tahti Revançi: Arabistan, bölgedeki istikrarsızlığı sebebidir

Arabistan Kralının İran aleyhindeki iddialarını reddeden Tahti Revançi, bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ Arabistan diğerlerine ithamlarla, terörizme verdiği destek, radikalizmin gelişmesi, bölgedeki istikrarsızlık yaratma ve Yemen’e 6 sene önceki saldırıdan zihinleri saptırmaya çalışmaktadır. ‘’ dedi.

Arabistan’ın İran’a saldırıan Saddam’ın ana destekçisi olduğunu ispatlandığını ifade eden Tahti Revançi, ‘’ Arabistan’ın vahabi ideolojisi en tehlikeli teröristler olan IŞİD ve Al Kaide’nin ilham kaynağıdır ve bu ülke petro dolarlarla bu grupların ana destekçisidir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, Arabistan’ın Yemen’deki cinayetlerinin devam ettiğini belirterek, Arabistan’ın Yemen’deki cinayetlerinden dolayı uluslararası sorumluluğu olduğunu söyledi.

Barış ve istikrarın yabancı güçlere dayanarak sağlanmadığını bilakis sadakate dayalı ve tüm bölge ülkelerinin katılımı, karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun temellerine bağlı kalınarak sağlanacağını ifade eden Tahti Revançi, İran’ın Fars Körfezi barış ve istikrarı için sunduğu Umut planına işaretle Arabistan’dan kapsayıcı bölgesel görüşmelere olumlu yanıt vermesini istedi.

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2012