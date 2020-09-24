Zarif: Korona ile mücadelenin önünü kesen eylemler ekonomik ve tıbbi terörizmdir

Zarif, video konferans yöntemiyle katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Konferansında (CICA) yaptığı konuşmada, CİCA’nın çoğulculuk ve çoklu işbirliğinin garanti edilenmesindeki eksen rolünün korunması gerektiğini belirterek, korona gibi büyük bir sorunla mücadelede kaynakların birleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çoğulculuğun desteklenmesi ve tek yönlü politikaların reddedilmesi gerektiğini ifade eden Zarif, CICA üyeleri olarak işbirliğin gelişmesi ile BM ve Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon içinde halkların sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşmasında çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, ‘’ Öyle davranmalıyız ki kimse uluslararası kurumları kendi isteği doğrultusunda oyuna getiremesin, toplu olarak gelişmiş ülkelerin tıbbi teçhizat ve teknolojiyi transferine vurgu yapmalıyız. ‘’ dedi.

Zengin ülkelerden koronaa ile mücadelede gerekli mali yardımların uluslararası kuruluşlar ve diğer milletlere sağlanmasının istenmesi gerektiğini ifade eden Zarif, insanların hayatının kurtarılmasının her şeyin üstünde tutulması gerektiğini belirtti.

Milletlerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden sorunlar karşısında zafer kazanma yoluunun ortak çözüm yollardan geçtiğini ifade eden Zarif, İran’ın bu doğrultuda dostları ve komşuları ile işbirliğine ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Asya'da barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeye yönelik işbirliğini geliştirmek için hükümetler arası bir forumdur. Asya'da ve dünyanın geri kalanında barış, güvenlik ve istikrar arasında yakın bir bağ olduğunun kabulüne dayanan bir forumdur.

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