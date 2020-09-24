Ruhani: İran’ın 7 bin yıllık medeniyeti her turisti kendine hayran bırakıyor

Ruhani, ülke genelinde turistik ve sportif projelerin açılışında yaptığı açıklamada, son 7 yılda turist sayısının 4 milyondan 7 milyona arttığını belirterek, bu sene korona olmaması takdirde bu sayının daha da fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Son 7 yılda oteller ve turistik tesis yapımının yüzde 70 arttığını ifade edene Ruhani, korona’nın tamamlanması ile birlikte turizm sektörünün artmasını temenni etti.

Sözlerinin bir bölümünde İranlı kadın sporcuların dünya spor arenasındaki başarılarına değinen Ruhani, ‘’ Bu başarılar İran aleyhine yapılan propagandaların yanlış olduğunu göstermektedir, İslam hürriyet dinidir ve İslami Ahlak çerçevesinde sosyal faaliyetleri herkes için hazırlamıştır. ‘’ dedi.

İranlı sporcu kadınların uluslararası karşılaşmalarda iffet ve hicapları ile hazır bulunarak şampiyon olduklarını ifade eden Ruhani, İranlı kadınların tüm alanlarda erkeklerle omuz omuza ülkenin gelişmesinde faaliyet göstermelerinin onur verici olduğunu söyledi.

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2012