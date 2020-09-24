Hatibzade: Siyasi hezimetler Arabistan’ı hezeyana sevk etmiştir

Hatibzade yaptığı açıklamada, Arabistan kralının BM Genel Kurulunda İran aleyhindeki sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, ‘’ Arabistan yıllardan beri tekfirci teröristlerin düşünsel mekanı ve bölgedeki terörizmin ana mali ve lojistik destekçisi olarak, gerçeklerden kaçmak ve cinayetleri ile ilgili yanıtlar vermemek ve kendini kurtarmak için gerçekleri çarpıtma politikasını uygulamaktadır. ‘’ dedi.

Arabistan’ın ABD ile koordinasyon içinde azami baskı politikası uygulaması ve o politikaya destek vermesine değinen Hatibzade, Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmek ve Arabistan halkının cebinden başkalarına milyarlarca dolar aktarmanın o ülkeye bir sonuç getirmediğini bilakis Arabistan’ı Arap ülkeleri arasında hakir bir ülkeye dönüştürdüğünü söyledi.

Hatibzade, ‘’ İran, bölgedeki sorumlu tutumu çerçevesinde defalarca bölge ve dünyaya büyük bedeller ödeten Suudilerin hesap hatalarını dünyaya ilan etmiştir ve hala ilkesel politikası çerçevesinde komşuları ile diplomatik görüşmeler ve diyaloğa vurgu yapmaktadır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012