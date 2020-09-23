Hatibzade: Amerika’nın politik tutumu insan hakları ilkesine en büyük darbeyi indirmektedir

Hatibzade, Guardian gazetesinde yayınlanan İran ile ilgili raporu reddederek, ‘’ Bu raporlar sipariş üzerine hazırlanmakta ve amacı İran’ın insan hakları durumunu karalamaktır ve bu açıktır. ‘’ dedi.

Hatibzade, bazı Avrupa ülkelerin söylem ve eylemlerinin İran içişlerine müdahale olduğunu belirterek, bu konuda gereken tepkilerin verildiğini ve bundan sonra da verileceğini söyledi.

Hatibzade bu ülkelerin İran milletinin haklarının ambargolar ve azami baskı politikası ile Amerika tarafından çiğnenmesi karşısında bu üllkelerin tepkisiz kalmasının inanılmaz ve şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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2012