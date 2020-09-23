24 Eyl 2020 01:04
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News Code: 84052327
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Hatibzade: Amerika’nın politik tutumu insan hakları ilkesine en büyük darbeyi indirmektedir

Hatibzade: Amerika’nın politik tutumu insan hakları ilkesine en büyük darbeyi indirmektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin politik tutumunun her zaman insan hakları ilkesine en büyük darbe indirdiğini söyledi.

Hatibzade, Guardian gazetesinde yayınlanan İran ile ilgili raporu reddederek, ‘’ Bu raporlar sipariş üzerine hazırlanmakta ve amacı İran’ın insan hakları durumunu karalamaktır ve bu açıktır. ‘’ dedi.

Hatibzade, bazı Avrupa ülkelerin söylem ve eylemlerinin İran içişlerine müdahale olduğunu belirterek, bu konuda gereken tepkilerin verildiğini ve bundan sonra da verileceğini söyledi.

Hatibzade bu ülkelerin İran milletinin haklarının ambargolar ve azami baskı politikası ile Amerika tarafından çiğnenmesi karşısında bu üllkelerin tepkisiz kalmasının inanılmaz ve şaşırtıcı olduğunu söyledi.

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