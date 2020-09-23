Beş aylık maden ürünlerinin ihracatı 2.1 milyar dolar oldu

İran Gümrük İdaresi verilerine göre bu sene 5 ay zarfında toplam 52 milyon ton ihracat gerçekleşti ve bu ihracattan 24 milyar 600 milyon dolar gelir elde edildi.

Yılın ilk 5 ayında 3 milyon tonu aşkın çelik ve çelik ürünleri ihracatı gerçekleşti ve bu ihracattan elde edilen gelir bir milyar 118 milyon dolardır.

Bu dönem zarfında çeşitli maden ve maden sanayi ihracat miktarı 15 milyon 699 bin ton olarak gerçekleşti.

Bu dönem içinde maden sektöründe bir milyar 219 milyon dolar ithalat gerçekleşti ve bu bir önceki yılın aynı dönemine gör yüzde iki artış göstermektedir.

Yılın ilk beş ayında İran’ın ithalat rakamı da 13 milyar 700 milyon dolar olarak ilan edilmiştir.

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2012