Ruhani: ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirmeyi başaramadı

Ruhani Çarşamba günkü kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ’İki yıl önce ortadan kaldırdık dedikleri anlaşma, onlara karşı çıkarak BM Güvenlik Konseyi'nde onları küçük düşürdü’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ’Amerikalıların birkaç kez arka bahçeleri olarak Güvenlik Konseyi'ne gitmeleri, dışişleri bakanlarına bölgedeki ve dünyadaki Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı bir karar çıkarması için aylarca bir plan kurmaları, Birleşmiş Milletler tarihinde görülmemiş bir durumdur’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'lilerin BMGK 2231 sayılı kararnamenin bir kısmını ihlal etmek istediklerini belirterek, ‘İran'a silah ambargosunun Ekim ayında da devam edeceğini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tüm bunca iddiasına rağmen sadece Dominik Cumhuriyeti onların lehine oy vereceğini düşünemedi. Onların müttefiki olan Avrupa onlara karşı çıkacaktır. Rusya ve Çin onlara karşı çıktı. Endonezya!nın cesaretle onlara karşı çıktığı gibi bir sonraki aşamada Nijerya onlara karşı çıktı’ dedi.

Ruhani, ABD'nin otoritesinin ve hegemonyasının kaybedildiğini ifade ederek’Bu büyük İran milletinin zaferi ve başarısıdır; 40 yıl önce ayağa kalkmak ve sekiz yıllık kutsal savunma gibi. Bugün ise, 40 yılın ardından, Birleşmiş Milletler'de bu büyük hukuki, siyasi ve diplomatik başarıyı elde etti’diye ekledi.

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