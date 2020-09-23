İran petrol üretimi 20 bin varil artacak

İran Ulusal Kıta Sahanlığı Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu sondaj kulesinin faaliyete başlaması ile Fars Körfezi'nin en eski petrol sahalarından biri olarak bilinen Hindican Petrol Sahası'ndaki üretim, 20 bin varil artacak.

Bu kulenin monte işlemleri, uluslararası kurallara göre yapılarak sağlık kulları ve güvenlik protokolleri, işlemde ön plana çıktı.

Projenin tamamının yerli uzmanlar tarafından yapıldığı ve ikincil yöntemlerin kullanılması ile petrol üretim kapasitesinin günlük 20 bin varil yükseleceği belirtildi.

Bu tür petrol sahaları, ham petrolün tatlaştırma operasyonlarının üretimin başında ve Behreganser Petrol Sahası'nın sondaj kulesinde yapılan türlerden olduğu ifade edildi.

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