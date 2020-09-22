Şehit General Süleymani suikastının amacı, ABD’nin bölgede daha fazla aşağılanmasını önlemekti

General Hatemi, Salı günü Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı gazileri, esirler, ve bu alanın emeklileri onuruna düzenlenen törende’Düşmanın Şehit Süleymani'ye suikast düzenlemesindeki amacı, ABD'nin bölgesel müttefikleri tarafından daha fazla aşağılanmasını önlemekti’dedi.

General Hatemi,’Düşman Batı Asya'dan kovulana ve bölge büyük şeytanın varlığının pisliğinden arınana kadar direniş devam edecek’diye belirtti.

General Hatemi Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından kara, deniz, havacılık, elektronik, siber vb. Alanlarda yüzlerce stratejik ürünün üretilmesini İran’daki binlerce savunma gelişmesine örnek olarak nitelendirerek’Askeri ve sivil üretim alanında, sadık, kararlı ve uzman gençlerimizin çabalarına dayanarak, stratejik ürünlerin üretimi alanında şaşırtıcı ilerleme kaydetmeyi başardık’ifadesini kullandı.

General Hatemi, devlet haftasında "Şehit General Kasım Süleymani ve "Şehit Ebu Mehdi" uzun menzilli füzelerin ortaya çıkarılmasına değinerek ‘Savunma Bakanlığı, hava ve kara alanlarında değerli caydırıcı başarılarını ortaya çıkararak ve başlatarak, düşmanların açgözlülüğünün gözlerini bu sınırdan ve çevreden uzak tutmuştur’diye ekledi.

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