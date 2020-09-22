UAEK Genel Kurulu, ABD'nin izole olması sahnesi

Son günlerde İran'la yaptığı anlaşmaları kendi başkanlık döneminin büyük kazanımları arasında gösteren UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, dünkü toplantının açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, İran'la UAEK arasındaki anlaşmaların iki taraf arasında iş birliği ve güvenliğinin artmasına vesile olmasını umduğunu dile getirdi.

UAEK'ye üye 171 ülke temsilcisine hitaben konuşan Grossi, UAEK'nin sürekli olarak İran'ın Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini rapor ettiğini ifade etti.

Grossi'den sonra İsveç Başbakanı da sanal konuşmasında Stockholm'ün İran Nükleer Anlaşması'nı desteklediğini kaydetti.

Ardından Fransa temsilcisi de İran ile UAEK arasındaki anlaşmalara sıcak baktıklarını belirterek, İran'ın UAEK denetçilerinin erişimi için gereken olanakları tanıdığını söyledi.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de Nükleer Anlaşma'nın korunmasının uluslararası toplumun bütün üyelerinin görevi olduğunu kaydederek, 'Bu anlaşma sadece büyün tarafların bağlı bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri durumunda ayakta kalabilir' dedi.

UAEK 64. Genel Kurulu dün Avusturya2qnın başkenti Viyana'da sağlık protokollerine uyularak başladı.

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