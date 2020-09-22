ABD'nin tetik mekanizmasını harekete geçirme eylemi (yaptırımların eski haline getirilmesi) uluslararası meşruiyete sahip değil

İRNA’ya konuşan Uluslararası ve nükleer konuların uzmanı Hasan Beheştipur,’ ABD'nin anlaşmazlık çözüm mekanizmasını kullanırken karşılaştığı yasal zorluğa işaret etti ve şunları söyledi:Yasal olarak, Amerika Birleşik Devletleri tek başına bu mekanizmayı harekete geçiremez çünkü Güvenlik Konseyi toplantısı yapılmadı ve üyeler zaten bu tür önlemlere karşı olduklarını belirttiler ve böyle bir eylem 2231 sayılı Kararın 10 ve 11. maddelerine aykırıdır’ifadesini kullandı.

Beheştipur,’ABD'nin tetik mekanizmasını harekete geçirme hamlesi ancak Güvenlik Konseyi toplantısı 2231 no'lu kararnamede belirtilen ayrıntılı düzenlemelere uygun olarak uygulanırsa meşru olabilir’diyerek’Bu düzenlemeler yapılmadığından, 2018 yılından beri dünyaya bu tür bir güç uyguladığından ve İran'ın ticaret ortaklarına yaptırım uygulamakla tehdit ettiğinden ABD eyleminin, zorla gerçekleştirilse bile uluslararası bir meşruiyeti yoktur’diye belirtti.

Beheştipur ABD'nin yeni eylemleriyle ekonomik olarak yeni bir şey olmayacağına değinerek, ’Trump yönetimi konuyu propaganda olarak kullanmayı ve kararları geri verdiğini söyleme niyetinde, ancak diğer ülkeler bunu imzalamadığında, ABD pratikte amacına ulaşmakta başarısız oluyor.' diye kaydetti.

Beheşti,Avrupa Birliği'ni BM Güvenlik Konseyi'nin uygulanmasının ciddi bir destekçisi olarak nitelendirerek’ABD tek taraflı yaptırımlarının en başından beri Avrupa Birliği, hükümet alanında ekonomik olarak hiçbir şey yapamayacağını açıkladı Çünkü Avrupalı ​​şirketler hükümetlerden bağımsızdır ancak siyasi ve diplomatik olarak ABD'nin tek taraflılığına karşıdır Çünkü nükleer anlaşması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği yönünde önemli bir anlaşma olarak görülüyor’diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489