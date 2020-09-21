Riyabkov: Ambargolar, İran-Rusya ilişkilerine etki etmez

Riyabkov yaptığı açıklamada, ABD’nin İran-Rusya ilişkilerini etkilemek çabalarına rağmen iki ülke ilişkilerinin korunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın İran’a silah ihraç eden ülkelere ambargo uygulama yönünde bir başkanlık kararı çıkarması beklenmektedir.

Riyabkov, iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda olduğunu belirterek, askeri-teknik alanda da iki ülke ilişkilerinin tarafların ihtiyaçları doğrultusunda sakin bir atmosferde ve taahhütlerine bağlı kalarak devam edeceğini söyledi.

Rusya’nın ABD ambargolarından korkmadığını ifade eden Riyabkov, bu ambargoların ülkesinin tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

ABD’nin maşa mekanizmasını çalıştırma çabalarının hüsranla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu ifade eden Riyabkov, Güvelik Konsey üyelerinin tutumunun Rusya tutumu ile aynı olduğunu söyledi.

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2012