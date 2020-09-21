Zarif: Daha önce müzakere edilmiş konular için yeniden müzakere etmeyiz

Zarif, ABD Dış İlişkiler Konseyi üyeleri ile yaptığı video konferans görüşmede, bir İran vatandaşının idamı ile ilgili soruya karşılık, İran’da yargı ekinin bağımsız olduğunu ve hükümetin yargı kararlarına müdahale etmediğini söyledi.

İran’ın uluslararası bir anlaşma olan KOEP’e saygı duyduğunu ifade eden Zarif, Amerika’nın bu anlaşmaya saygı duyduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD ambargolarından dolayı İran’ın grip aşısı siparişi bile veremediğini ifade eden Zarif, İran’ı uluslararası kurallar ve kanunlara saygılı ülke olduğunu fakat müzakere edilmiş konu için yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi.

KOEP’in yaşadığını ve BM Güvenlik Konseyinin bunu gösterdiğini ifade eden Zarif, Amerika’nın zorbalıkla KOEP’e dönmek istediği takdirdi zorbalık döneminin geçtiğinni söylemek gerektiğini belirtti.

Zarif, İran’a saldıran Saddam’ın sonunu hatırlatarak, ‘’ İran ve Saddam örneğine bakınız, kimin ölü, kimin yaşadığı ortadadır. ‘’ dedi.

Zarif, Bahreyn ve BAE’nin İsrail ile ilişki kurmasına ve İran’ın tecrit edildiğine yönelik bir soruya karşın, ‘’ Tecrit konusunda BM Güvenlik Konseyine bakın, kimin tecrit edildiğini görürsünüz, BAE ve Bahreyn daha önceden de İsrail ile ilişkideydi, komiklik yapmamak lazım. ‘’ dedi.

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