İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 478’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 425 bin 481 kişi yükseldiğini, 361 bin 523 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 912 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 361 bin 523 hastann iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 3 milyon 733 bin 300 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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