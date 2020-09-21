Tahran, 5. Uluslararası USERN Konferansı'na evsahipliği yapacak

Evrensel Bilim, Eğitim ve Araştırma Ağı (USERN), 2015 yılında barış ve liberal sanatlar eğitimini ve araştırmasını tüm yönden teşvik etmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluş olarak kuruldu. Uzmanlık alanındaki eğitim ve araştırma programlarını yönetecek ve denetleyecek bir danışma kurulunda 21 bilimsel alanda en iyi bilim adamlarının% 1'ine sahiptir.



Uluslararası Konferans ve USERN Ödülü 2016'dan 2019'a kadar en büyük uluslararası etkinlik olarak İran, Ukrayna, İtalya ve Macaristan'da gerçekleşti.

USERN Dünya Ağı Kurucusu ve Başkanı Nima Rezayi, bu organizasyonun bilimsel ve uluslararası faaliyetleri hakkında bir rapor sunarak, USERN'in etik, insani bilim eğitimi ve araştırmasını genişletmek ve dünya çapında sivil amaçlar ve kamu yararına bilimin geliştirilmesi amacıyla tüm disiplinlerde. oluşturulduğunu söyledi.

USERN Dünya Ağı Kurucusu ve Başkanı Nima Rezayi, bu organizasyonun bilimsel ve uluslararası faaliyetleri hakkında bir rapor sunarak, USERN'in etik, insani bilim eğitimi ve araştırmasını genişletmek ve dünya çapında sivil amaçlar ve kamu yararına bilimin geliştirilmesi amacıyla tüm disiplinlerde. oluşturulduğunu söyledi.

Rızayi, ‘Şimdiye kadar çeşitli alanlardaki en iyi bilim adamlarının 450'den fazlası, 16 Nobel ve Abel ve 120'den fazla ülkeden öğrenciler ve profesörler de dahil olmak üzere 13.400'den fazla üniversite üyesi ağa katıldı’dedi.

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