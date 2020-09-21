Irak'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın sonunda BMGK 598 sayılı kararın kabulü, akıllıca bir eylemdi

Kutsal Savunma Gazilerini Onurlandırma Töreninde konuşan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Kutsal Savunma İran halkının en akıllıca olaylarından biriydi. Ancak kimileri, gerçekleri saptırarak Kutsal Savunma'yı akıllıca olmayan bir hareket olarak lanse etmeye çalışıyor ve bu hiç kabul edilemez' dedi.

Kutsal Savunma olarak bilinen İran-Irak savaşının İran'ın insani sermayesini güçlendirdiğine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Bunların en bariz örneği Şehit General Kasım Süleymani'dir. O diploması ve uluslararası arena ile bölgede inanılmaz faaliyetler yürütüyordu' değerlendirmesinde bulundu.

Kutsal Savunma ile ilgili gerçeklerin dile getirilmesi gerektiğinin altını çizen Ayetullah Hamanei, 'Ancak saptırma ve gerçekleri örtbas etmek, ciddi bir konu ve büyük bir tehlikedir' diye konuştu.

'İmam Humeyni'nin büyük işi, bu savaşın gerçek hacmini başından beri tanımasıydı. Başından beri savaşın ne anlama geldiğini anladı' diyen Ayetullah Hamanei, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Çoğumuz bunu bilmiyorduk, ancak İmam Humeyni bu savaşın iki komşu arasında normal bir savaş olmadığını anldı. Düşmanı tanıyarak ana düşmanın kim olduğunu ve Saddam'ın bir araç olduğunu sezdi. İmam Humeyni savaş ile ilgili yaptığı konuşmalarda ABD'nin Sovyet Birliği'nden daha kötü, İngilitere'nin bu iki ülkeden daha da kötü olduğunu söylüyrdu. Yani İmam Humeyni savaşın asıl failleri ve arka sahnedekileri iyi biliyordu.

Kutsal Savunma İran halkının en akıllıca olaylarından biriydi. O dönemi geleneksel bir ordunun yanı sıra genç Devrim Muhafızları ordusu mevcuttu. Bunlar ikisi birlikte çalıştı ve bu çok büyük bir işti.

Hatta savaşın sonunda kabul edilen 598 sayılı kararın kabulü bile akıllıca yapılan bir eylemdir. İmam Humeyni'nin o akıllıca yönetimi olmasaydı başka şeyler olabilirdi. Kutsal Savunma başından sonuna kadar akıllıca bir hareketti ve bu konudaki saptırmaları önüne geçilmelidir.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish