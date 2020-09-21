Maden ihracatı, İran'ın toplam ihracatının% 20'sini oluşturdu

İran’ın geçen yılki dış ticareti 85 milyar dolarken, ihracatın payı 41.3 milyar dolar oldu.

Maden ve madencilik sektörünün 2019 yılı ihracat hacmi, 2018 yılına göre %3 büyüme ile 58 milyon 671 bin 457 tonun üzerindedir.

Geçen yıl maden ve madencilik sektörünün ihracat rakamları 2018 yıla göre incelendiğinde, bu konuda en büyük paya sahip olan "Antimon" da% 657'lik bir büyüme gösteriyor ve Aynı zamanda hacim olarak Antimony 2018 yıla göre% 661 artış kaydetti.

Bakır ve yan ürünleri ise bir milyar 241 milyon 746 bin doların üzerinde rakamla çelikten sonra ikinci sırada yer aldı.

2018 yılında İran'ın madencilik ve sanayisindeki ihracat mali oranının 9.2 milyar olduğu ve bu oranın bu yıl da 9 milyara ulaşmasının beklendiği belirtilmelidir.

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