İranlı yetkili: İran'ın aktif diplomasisi Amerika'nın izolasyonunda kilit bir faktör

Vaizi, İran gazetesine verdiği röportajda, ABD’nin yıllardır ikiyüzlülük kisvesi altında demokrasi ve uluslararası hukuktan yana olduğunu iddia eden imajının bugün her zamankinden daha fazla açığa çıktığını ve bugün dünya liderlerinin güç kullanarak iradelerini dayatmak istediğini gördüğünü, ancak bunda da başarılı olamayacaklarını kaydetti.

Vaizi, ülkenin diplomatik aygıtının Amerikan tarzı zorbalıkla yüzleşmedeki son başarısını, sadece hükümet için değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti ve halkı için bir zafer olarak değerlendirerek, ’Son gelişmeler hepimizin zaferidir. Bu kritik ve tarihsel aşamada, ülkenin tüm siyasi gruplarının ve unsurlarının birliği, uyumu ve bütünleşmesi gereklidir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü, 'Sevgili halkımızın ABD'den gelen yaptırımlar ve aşırı baskılar karşısında gösterdiği kararlılık ve ülke haklarının ısrarı ve açgözlülükle yüzleşmenin bir sonucu olarak elde edilen başarının, ülke ve tüm halk ve siyasi akımlar için bir gurur kaynağı olduğuna şüphe yoktur' diye ekledi.