Madencilik ve maden endüstrisinde 3.2 milyar dolarlık ithalat

İran gümrük istatistiklerine göre, İran’ın dış ticaret hacmi 2018 yılında 85 milyar dolara ulaştı. Bundan 43.7 milyar doları ithalatın payıydı.

Madencilik ve maden endüstrilerinde seçilmiş malların ithalatı geçen yıl 3 milyon 667 bin tonun üzerindeydi ve 2018 yılına göre yüzde 7 artış oldu.

2019 yılında madencilik ve maden endüstrilerinde 20 ithal mal üzerinde yapılan bir araştırma,% 127 ile ithalat değerindeki en yüksek artışın, 2018 yılına göre hacim olarak% 130 artış gösteren antimon ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Ayrıca 986 milyon ve 370 bin doları aşan rakamlarla çelik zincir ve ilgili çelik ürünleri en yüksek ithalat değerine sahip oldu 2018 yılına göre% 23 azaldı.

Bu yıl madencilik ve maden sektörlerinin ihracatının yaklaşık 9 milyar dolara ulaşması bekleniyor, geçen yıl bu sektörün ihracat değeri sekiz milyar 497 milyon doları aştı.

2018 yılında madencilik ve maden endüstrilerinin ihracat değeri 9.2 milyar dolardı ve toplam petrol dışı ihracatın% 20'sinden fazlasını oluşturuyordu.

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