Zarif, Trump'a tutumunu değiştirmesini tavsiye etti

Zarif,Twitter mesajında, Zarif, ‘ABD Başkanı Donald Trump'a, Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) propaganda sloganlarını (Amerika'nın büyüklüğünü geri getireceğim) dünyada daha fazla alay konusu yapmadan önce yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini tavsiye etti’ifadesini kullandı.

Zarif, Pazar günü Twitter hesabında Dünya Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri getirilmediğini söylüyor, "Ama Bay" Yalan söyledik, aldattık, çaldık "paralel evreninde yaşamayı reddeden bir dünyayı

cezalandırmakla tehdit ediyor" diye belirtti.

Zarif ayıca bir başka twitte,,’Pompeo, MAGA'yı küresel bir alay konusu haline getirmeden önce Trump'ın yönünü değiştirmesi gerekiyor’ifadesini kullandı.

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Twitter mesajına tepki olarak’Yaptırımlarımızı uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz ve tüm BM Üye Devletlerinin bu yeniden getirilen kısıtlamalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalarını bekliyoruz’diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar sabahı bir açıklama yaptarak, küresel muhalefete rağmen tek taraflı olarak İran'a silah ambargoları da dahil olmak üzere tüm BM yaptırımlarının yeniden başlatıldığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı silah yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımların BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde İran'a silah ambargosunu uzatan bir ABD karar taslağını reddetti ve Amerika Birleşik Devletleri hariç, sadece Dominik Cumhuriyeti lehte oy kullandığı halde yeniden başladığını iddia etmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.

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