ABD zorbalık yapmak isterse, İran'ın kesin yanıtı ile karşılaşacaktır

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu akşamki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ’Bugün 20 Eylül 2020 diplomasi tarihimizde unutulmaz bir gün olacak. Amerika Birleşik Devletleri, bir dünya gücü olarak İran halkına BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını yeniden empoze etmek için inatçı bir çaba gösterdi Özellikle son aylarda ve son bir ayda izleyen yol bugün kesin yenilgi noktasına ulaştı’ ifadesini kullandı.

Ruhani, son iki buçuk yıldır, Amerikalıların İran'a karşı sözde uluslararası topluluk koalisyonu oluşturmaya çalıştıklarını açıklayarak, ’Amerikalılar Nükleer Anlaşma'dan çekildikleri günden beri AB'yi kendi tarafına çekmeyi ve İran'ın, provokasyonları ile Güvenlik Konseyi kararlarını iade etmek için gerekli mazereti bulmaya yönelik adımlar atacağını düşünüyorlardı’ dedi.

Cumhurbaşkanı neyse ki, ABD bu dönemin her aşamasında yenilgiye uğramış ve uluslararası toplumdan, hatta geleneksel müttefiklerinden bile olumsuz bir yanıt aldığını belirterek’ABD bize karşı bir koalisyon kuramadı ve geçen ay İran'ın silah ambargosunun kaldırılmasını engelleme ve önümüzdeki ay silah ambargolarının kaldırılmasını önleme girişimi başarısız oldu’diye belirtti.

Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin mektubunu dikkate almaması değerliydi

Ruhani,’Resmi olarak bir grubu terk eden ve bu grupta olmadığımı söyleyen biri, bu gruptaki üyelik haklarımı kullanmak istediğimi iki kez söyleyen birisi, Önceki devletin çok kötü bir tarihsel olayı olarak grup üyeliğine karşı çıkan biri şimdi geri dönüp haklarını kullanmak isteyen birisi, Bir ülkenin vatandaşlığından çıkıp bir günde dönmek ve o ülkenin vatandaşlık haklarından yararlanmak isteyen kişi gibidir.Dolayısıyla, Birleşik Devletler’in başarısız olacağı açıktı’dedi

ABD zorbalık yapmak isterse, İran'dan kararlı bir yanıtla karşılaşacak

Ruhani,’İran Cumhurbaşkanı olarak, Amerika Birleşik Devletleri zorbalık yapmak isterse ve bu ifadeyi uygulamada kimsenin kabul etmediği kararlarını tersine çevirebileceğimi söyleyen yanlış ifadeyi kullanırsa, kesin yanıtımızla kesinlikle karşı karşıya kalacağını beyan ederim. Ve İran'ın hiçbir noktada ABD zorbalığına boyun eğmeyeceği ve bu noktada ABD'nin zorbalığına karşı koyacağı oldukça açık’diye ekledi.