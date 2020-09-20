İran'ın Avrupa Birliği Temsilcisi, uluslararası toplumu ABD'ye karşı daha aktif bir duruş sergilemeye çağırdı

İran'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilciliği Twitter hesabında’Uluslararası toplum, tutumunu reddetmekten, hukukun üstünlüğüne aktif olarak uymamaya değiştirmelidir’ diye yazdı.

İran'ın Avrupa Birliği'ndeki temsilciliği paylaşımının devamında,’Sözlerini isyankar davranışlarla destekleyen zorbalıklara karşı tek başına sözler yeterli değildir. Tüm ülkelerin hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğu vardır’diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar sabahı bir açıklama yaptarak, küresel muhalefete rağmen tek taraflı olarak İran'a silah ambargoları da dahil olmak üzere tüm BM yaptırımlarının yeniden başlatıldığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı silah yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımların BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde İran'a silah ambargosunu uzatan bir ABD karar taslağını reddetti ve Amerika Birleşik Devletleri hariç, sadece Dominik Cumhuriyeti lehte oy kullandığı halde yeniden başladığını iddia etmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489