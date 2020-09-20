Meşhed'de kafatasına işitme cihazı yerleştirme ameliyatı yapıldı

Operasyonu gerçekleştiren Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Doçenti Muhsin Rıc'ati, gazetecilere yaptığı açıklamada, ’İlk kez gerçekleştirilen bu ameliyatta kulak zarı ve kulak kanalının oluşumundaki gelişimsel sorunlar nedeniyle sağır doğan 11 yaşındaki bir çocuğun kafatası kemiğine işitme cihazı yerleştirildi’dedi.

Dr.Mühsin Rüceeti,’Bu ameliyatta işitme cihazının bir kısmı çocuğun kafatası kemiğine takıldı ve iyileşme sonrası cihazın diğer kısmı çocuğun kafa derisine yerleştirilecektir.İşitme bozukluğu olan veya işitme sisteminde gelişimsel sorunları olan hastaları tedavi etmek için çeşitli işitme cihazları kullanılmaktadır’diye ekledi.

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