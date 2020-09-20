Mevcut ABD rejiminin yaklaşımı, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi için eşi görülmemiş bir tehdittir

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD rejiminin İran'a yönelik yaptırımların geri dönüşünde sonuçsuz hareket etmesine yanıt olarak yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

ABD bugün yanlış bir şekilde, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı BM Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarının geri döndüğünü iddia ediyor, ancak ABD'nin BM Güvenlik Konseyi üyesi olmayan bir kişi olarak yaptırımların yeniden başlatılması talebi Güvenlik Konseyi tarafından temelden reddedildi ve hiç başlamadı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca vurguladığı gibi, ABD rejimi dünya barışına ve güvenliğine en büyük tehdittir; şu gerçek, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı açıkça korkutup tehdit ettiği ve Güvenlik Konseyi kararlarını uzatmadığı günümüzden daha açık olmamıştı.

2018 yılında ABD, uluslararası zorunlu yasayı ihlal ederek nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğinde ve bu Sözleşme ile 2231 sayılı Kararda belirtilen mekanizmaları kullanma hakkından açıkça feragat ettiğinde, tek umudu sözde maksimum baskı stratejisi ile iranı teslim veya çöküşün dönüm noktalarına getirmekti.Bugün, iki yıl sonra, ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik projesini ilerletme konusunda her zamankinden daha yalnız, İran'a karşı bir ittifak kurmaktan umidini kesmişken uluslararası topluma zorbalık ve şantaja başvurmuştur.

Güvenlik Konseyi'nin neredeyse tüm üyeleri, ABD'nin 2231 sayılı Güvenlik Konseyi Kararına yönelik gülünç yaklaşımını açıkça redd etmişken, ABD rejimi, tek taraflı ve zorlayıcı politikasının bir parçası olarak, dünyayı uluslararası hukuka bağlı olduğu için yaptırımlarla tehdit ediyor.

Mevcut ABD rejiminin yaklaşımı, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir tehdit ve Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi için eşi görülmemiş bir tehdittir.Bu kez, ABD Dışişleri Bakanı sadece uluslararası hukukun ve BM Şartının tüm ilkeleriyle alay etmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası topluma açık bir şekilde meydan okuyor, hükümetinin zorbalık ve isyanını perde arkasındaki eylemlerden alenen açık bir hamleye dönüştürüyor.'