ABD isyan etmeyi bırakıp uluslararası topluma geri dönsün

Sait Hatipzade Kutsal Savunma Haftası onuruna gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ’Kutsal Savunma Haftası, İranlı çocukların gösterdikleri büyüklükleri kutlama haftasıdır. Şimdi bu toplumun orta yaşlı ve yaşlıları olan bu insanlar, İran'ın ne anlama geldiğini gösteren bu gençlere sonsuza kadar minnettarız’ dedi.

Hatipzade,Diplomasi alanındaki son gelişmelere değinen’Son günlerde Dışişleri Bakanı St. Vincent, Ermenistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.Önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu sanal olarak yapılacak ve Ruhani ve Zarif orada konuşma yapacaklar.Mevcut programa göre Zarif yerel saatle Pazartesi gecesi ,Ruhani da yerel saatle Salı gecesi konuşacak’ifadesini kullandı.

ABD Amerika isyandan vazgeçsin ve dünya toplumuna geri dönsün

Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı'nın dün İran'a yönelik BM yaptırımlarının geri döndüğü iddiası ile ilgili şu yorumda bulunarak’ Pompeo'nun hayali dünyası da daha güvenli olmayacak.Yalanlarla dolu bu dünyaya girmeye karar verdiği günden itibaren güvende değildi. Dünya, Amerikan eylemiyle güvensizlik, savaş ve istikrarsızlıktan başka bir şeye ulaşmadı’dedi.

Hatipzade,’Amerika'nın dünyadaki, özellikle Batı Asya'daki uğursuz varlığının izleri, bu yakıcı ve uğursuz mirastan başka bir şey değildi. ABD'nin aradığı şey, Washington'un isyanlar listesine eklenen bir başka eylem’diye belirtti.

BM Şartnamesine göre, İran'ın egemenliğini ihlal eden herhangi bir eyleme tereddüt etmeden cevap vereceğiz

Hatipzade,’Hem BM Şartnamesine hem de İran'ın savunma doktrinine dayanarak, İran'ın egemenliğini ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden herhangi bir eylem ciddiyetle ve bir an bile tereddüt etmeden karşılanıyor.ABD'ye farklı zamanlarda gerekli mesajlar verildiği gibi bu kez de karadan, havadan ve denizden sona eren korsanlığın durdurulması için mesaj verilmekte’dedi.

Mevcut ABD hükümet ekibi, İran'ın sesinin tüm dünyada duyulmasından korkuyor

Hatibzade, Zarif'in ABD Dış İlişkiler Konseyi'ndeki konuşmasına da değinerek’Zarif in bu toplantılara katılmak ve konuşmak için New York'a gitmesi adettendi. Şu anki ABD ekibi, İran'ın yüksek sesinin başkaları tarafından duyulayacağından korkuyordu ve Zarif'e yönelik yaptırımlar da bu ddoğrultuda yapıldı’diye ekledi.