Ulusal Güvenlik Komisyonu ABD'nin eylemlerine karşı karşılıklı önlemini meclise sunmalıdır

Muhammed Baker Kalibaf, son ABD eylemlerine atıfta bulunarak Pazar günü İslami Şura Meclisi'nin halka açık oturumunda’Düşman, İran halkının otoritesi ve direnişi nedeniyle istediğini alamadı Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yasal ve politik başarısızlıklarına yetinmemeliyiz ve yaptırım sistemine yeni bir şekil vermek için baskıcı düşmanımızın yaptırımları yoğunlaştırmak için adım adım ilerleyeceğini unutmayalım’dedi.

İslami Şura Meclisi Başkanı,’Bu dönemin tecrübesi göstermiştir ki, ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanca eylemlerine karşı pasif bir şekilde hareket etsek halkın geçim kaynakları daha fazla yaptırımlar yükleri altında kalmıştır dolayısıyla akıllı ve etkili aktif önlemler alarak halk üzerinde daha fazla baskıya izin vermemek gerekimekte’ifadesini kullandı.

Kalibaf,’Bu bağlamda, ABD'nin hukuki ve siyasi alanda skandal yenilgisinden sonra uluslararası toplumda başka ülkelerden gelen protestolara neden olan ABD’nin tek taraflı hareketlerini Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun izlemesi gerekmektedir ve halkın menfaatlerini koruma altına almak için gerekli önlemleri meclise sunulması gerekir’dedi.

Kalibaf, ABD Cumhur başkanlık seçimleriyle ilgili olarak’ ister Trump Başkanı olsun ister Biden olsun, ABD'nin İran halkına yönelik darbe vurma ana politikasında hiçbir fark yaşanmayacaktır’diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish