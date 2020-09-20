Zarif: BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'ın silah ambargosunu yeniden geri getirme eylemini resmiyete tanımıyor

Zarif, bu gece özel bir haber programında yaptığı konuşan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme yönündeki tek taraflı çabaları hakkında yaptığı açıklamada, ’Açık olan şu ki, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bir ülke dışında, Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri resmi olarak ABD'nin eylemini tanımadıklarını belirtmişlerdir’ ifadesini kullandı.

Zarif, Amerikalıların kullandığı tetik mekanizmasının adının 2231 sayılı kararda belirtilmediğini açıklayarak, ’Pompeo'nun 2231 sayılı Kararı okumadığı ve Obama ve Kerry'den sürekli alıntı yaptığı ve Obama ve Kerry'nin nükleer anlaşmasını okumadıkları bariz olarak bunu söylediğini açıktır. Amerikalılar yaptırımların birkaç saat içinde geri döneceğini söylüyor ancak bu iddianın yanlış olduğunu biliyorlar’ dedi.

Zarif, Avrupa'nın İran'a silah satışı ile ilgili bu soruya cevaben ‘Avrupalılar devrimin başından beri bize silah satmadılar, İran-ırak savaşında da bizim elimize silah geçmesin diye bir kampanya düzenlediler. Allahın lütfü ve silahlı kuvvetlerin çabalarının sayesinde, birçok konuda kendi kendine yeterli hale geldik ancak gerektiğinde BM kısıtlamaları kaldırılır ve ülkeler bizimle iş yapma hakkına sahipler’diye belirtti.

Zarif,’Silah alımlarının dörtte biri Fars Körfezi bölgesinde Ve İran bunların arasında bulunmamakta ancak İran, Rusya ve Çin gibi bizimle ilişkileri olan ülkelerle stratejik ihtiyaçları karşılayabilir’dedi.

Zarif,Yalnızca ABD ile değil, altı büyük güçle de müzakere etme cesaretine sahip olduğumuz üzerine vurgu yaparak ‘Müzakerelerden kaçmadık ama direnme cesaretimiz var, müzakere etme cesaretimiz de var. Bu, diğer taraf tarafından seçilmelidir.Mesajımız, tahakküm ve güce boyun eğmeyeceğimizdir’diye ekledi.

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