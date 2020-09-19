General Süleymani'nin intikamını kesinlikle alacağız

Kutsal Savunma Haftası nedeniyle düzenlenen bir toplantıda konuşan General Selami, General Kasım Süleymani'nin Direniş şehitlerinin simgesi olduğuna işaret ederek, 'İran İslam Devrimi yaşanmasaydı, ABD dünyayı yutardı. Bizim devrimimiz, ABD'yi stratetik sığınaklarından çıkartarak sahaya sürdü. Bugün ABD'nin askeri gücü zayıflamıştır. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra koalisyonlar dışında hiçbir savaşta başarılı olmadı' diye konuştu.

ABD'nin bugünkü dünyadan payının küçülmekte olduğunun altını çizen General Kasım Süleymani, ABD'nin siyasi yönden izole edildiğini, silah ambargosu konusunda eski müttefiklerinin bile onunla birlikte olmadığını ve ABD'nin sonunun geldiğinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu kaydetti.

Tetik Mekanizması konusuna da dikkati çeken General Süleymani, 'Tetik Mekanizması çekilse bile ondan bir kurşun bile atılmayacak. İslam Devrimi sloganları ABD'nin kalbine kadar taşınmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın laflarına tepki gösteren General Selami, 'Trump Bey! General Süleymani'nin intikamını alacağımız kesin, ciddi ve gerçektir. Biz Güney Afrika'da bir kadın büyükelçiyi öldüreceğimizi sanıyorsunuz, ancak biz General Süleymani'yi doğrudan veya dolaylı olarak şehit edenleri vuracağız ve bu ciddi bir mesajdır' ifadesini kullandı.

'Siz bizi bin misli bir saldırı ile tehdit ediyorsunuz. Biz sizi biliyoruz' diyen General Selami, 'Aynü'l-Esed'i vurduğumuz zaman, sizin yanıt vereceğinizi düşünerek, vurduğunuz takdirde sizi yok etmek için yüzlerce füze hazırlamıştık. Düşman her yerde gözetimimiz altında ve gerekirse hedef alınacaktır. Trump Bey! Bir İranlının saçının bir teli bir azalırsa sizi mahvederiz. Bu ciddi bir tehdittir ve biz herşeyi pratikte kanıtlarız' diye ekledi.

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