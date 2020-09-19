2019 yılında dünyada toplam petrol ve doğalgaz rezervleri keşiflerinin yüzde 25'i İran'a ait

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hindi, 20 büyük keşfin keşiflerin yüzde 75'ine denk geldiği anlamını taşıdığını kaydederek, 'İran'ın bu yirmi büyük keşiften payı, ilk ve üçüncü keşiflerdi. 2019 yılında 2.7 milyar varil petrol ile İrem sahası ve 2.2 milyar varil petrol rezervi ile Namaveran sahası, sırasıyla dünya büüyk rezerv keşiflerinin ilki ve üçüncüsüydü' dedi.

İran'ın adil olmayan bir rekabet içerisinde olduğunu ve yaptırım koşullarında 2019 yılının en büyük keşfini yapmayı başardıklarını belirterek, İran'ın bu alanda 5 büyük ülke arasında ilk ülke konumunda yer aldığını dile getirdi.

Hindi, doğalgaz kullanım oranının İran'da eşsiz olduğunun altını çizerek, 'İran Şubat 2020 yılında sadece bir günde, Avrupa'nın toplam doğalgaz tüketimi kadar doğalgaz tüketti' diye ekledi.

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