İran'ın bambu başkenti: Lahican

Bambu türleri Asya'da, Güney ve Kuzey Amerika'da ve Afrika'da bulunurlar. En büyük bambu türleri 80 cm kalınlığa ve 38 metre uzunluğa kadar varabilir. Bazı bambu türleri çok seyrek çiçek verir, bazen her 100 yılda bir ya da daha seyrek olabilir.

İran'da bambu ekim tarihi, çayın ekildiği tarihe denk geliyor. Bambu, çay bahçelerini korumak için kullanılıyor ve çay ekimi yapan çiftçier, çay hasadı yaparken, bambuyu da hasat yaparak kullanıyorlardı.

Farsça'da Hayzüran olarak adlandırılan bambu, yüzde 65-95 aralığında nem oranına sahip bölgelerde yetişir. Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Gilan ilindeki Lahican ilçesi, bambu ağacı ve bunun türevi el sanatlarının İran'daki beşiği olarak öne çıkmaktadır.

Bambunun kokusu mısırınkine benziyor. Bambunun avantajlarından biri, çevredeki karbon monoksidi çekmektir.

Dünya Bambu Ağacı Araştırmacıları Toplumu üyesi, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 18 Eylül'ün Dünya Bamba Günü olarak adlandırıldığına dikkati çekerek, 'Bambunun İran'da ekimi 100 yıl önceye dayanıyor ve Lahican ilçesi ile Leyalisyan ve Sedapoşte köyleri, bambu ve el sanatlarının üretim merkezidir' dedi.

Bambunun yıllık küresel ticaretinin 60 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Turabiyan, Lahican'ın bambu el sanatları ve üretimi alanında ön plana çıkabileceğini söyledi.

Gilan ilinde yer alan Lahican ilçesi 167 binlik nüfusuyla il merkezi Reşt'in 40 kilometre doğusunda yer almaktadır.

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