İran yaptırımlara rağmen halı ihracatına devam ediyor

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Rafi, '2019 yılında 800 milyon dolar olan toplam el dokuma halı ihracatının 73 milyon doları İran'ın payıydı' dedi.

İran'ın halı sanatının liderliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Rafi, halının bir İran ürünü ve sanatı olduğunu ifade etti.

Halı sanayinin gelişmesi için koronalı koşullarda sanal el dokuma halı sergisini düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Rafi, Haziran 2020'ye kadar İran genelinde bir milyon 200 bin 652 kişinin el dokuma halı sanayiinde faaliyet gösterdiğini ve bu sanayide 2 milyonu aşkın kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı sağlandığını belirtti.

Halıda istihdam edilen kişi sayısını 4 milyona çıkarmayı amaçladıklarını bildiren Rafi, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'nın işbirliği ile halı dokuyanlara Sanatçı Kartı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish