İran’da 43 üniversite yabancı özel öğrenci kabul etmektedir

Alizade yaptığı açıklamada, 14 sene burslu ve özel yabancı öğrenci sayısının yaklaşık eşit olduğunu fakat şu an uluslararası yabancı öğrencilerin yüzde 93’ünden fazlasının özel öğrenci olduklarını ve sadece yüzde 7’sinin burslu olduğunu söyledi.

Burslu öğrencileri İran ili ve edebiyatı, İranoloji ve birkaç diğer bölümde öğrenim gördüğünü ifade eden Alizade, şu ana kadar 129 farklı ülkeden İran’da öğrencilerin öğrenim gördüğünü söyledi.

Alizade geçen sene yabancı öğrenci sayısının 50 bin kişi olduğunu ve bu rakamın bu sena arttığını söyledi.

Yabancı öğrencilerin İran’ın tüm illerinde ve her hangi bir sınırlandırma olmadan tahsil gördüğünü ifade eden Alizade, üniversitelerin harç miktarının yabancı üniversitelerle kıyaslanmayacak kadar az olduğunu söyledi.

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2012