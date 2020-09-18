Gairpabadi: Siyonist rejimin nükleer silah elde etmesi dünya güvenliği için bir tehdittir

Nükleer Silahlardan Arındırılmış Ortadoğu toplantısında konuşan Garipabadi, NPT anlaşmasının ortaya atılmasının 50. Yılına olduğunu belirterek, NPT’nin dünya tarafından kabul edilmekten uzak olmasının üzücü olduğunu söyledi.

Garipabadi, NPT dışında olanların bazılarının anlaşmayı kabul etmelerini Özel Bir Ortam olması şartına bağladıklarını ve diğer bazılarının da nükleer sahibi ülkelerin tehdidinden dolayı bunu yapmadıklarını söyledi.

2015 yılında sadece 3 ülkenin itirazı sonucunda NPT ile ilgili değişimin mümkün olmadığını ifade eden Garipabadi, 2021 yılındaki bu yönde yapılacak çalışmanın uluslararası düzeyde silahların kontrolü ve silahsızlanmasının hangi durumda olduğu için bir mihenk taşı olacağını söyledi.

Siyonist rejimin nükleer tesislerinin denetlenmemesi ve o rejimin nükleer faaliyetlerinin denetime tabi olmamasının tehlikeli bir durum olduğunu ifade eden Garipabadi, Siyonist rejimin haricinde tüm bölge ülkelerinin NPT üyesi olduğunu ve bu durumun tüm bölge ve dünya için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Garipabadi, Siyonist rejimin NPT’yi ve denetimlerini kayıtsız şartsız kabul etmesinin ve tüm denetimlere boyun eğmesinin Ortadoğu bölgesindeki nükleer krize son vermek için gerekli adımlar olduğunu söyledi.

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2012