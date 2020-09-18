18 Eyl 2020 19:55
Journalist ID: 1942
News Code: 84044302
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Lavrov: İran aleyhindeki ambargolar sonuçsuzdur

Lavrov: İran aleyhindeki ambargolar sonuçsuzdur

Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran aleyhine uygulanan ambargonun sonuçsuz olduğunu ve bugüne kadar de bunlardan bir sonuç alınmadığını söyledi.

Sputnik ajansına açıklamada bulunan Lavrov, Amerika’nın yıllardan beri İran aleyhine karalamalarda bulunduğu ve bu ülkeyi Ortadoğu ve diğer bölgedeki sorunların ana kaynağı lanse etmeye çalıştığını söyledi.

Lavrov, Amerika’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilgili tüm görüşmeleri İran aleyhine temellendirmeye çalıştığını ifade etti.

Lavrov bu yöntemin faydasız olduğunu belirterek, sorunların kalıcı olarak tüm tarafların katılımıyla çözüleceğini söyledi.

Amerikan politikalarının eksenin İran’ın cezalandırılması ve hükümet değişikliği olduğunu ifade eden Lavrov, bu yolun çıkmaz olduğunu ve şu ana kadar uygulanan ambargoların da etkili olmadığını söyledi.

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