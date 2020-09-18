Lavrov: İran aleyhindeki ambargolar sonuçsuzdur

Sputnik ajansına açıklamada bulunan Lavrov, Amerika’nın yıllardan beri İran aleyhine karalamalarda bulunduğu ve bu ülkeyi Ortadoğu ve diğer bölgedeki sorunların ana kaynağı lanse etmeye çalıştığını söyledi.

Lavrov, Amerika’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilgili tüm görüşmeleri İran aleyhine temellendirmeye çalıştığını ifade etti.

Lavrov bu yöntemin faydasız olduğunu belirterek, sorunların kalıcı olarak tüm tarafların katılımıyla çözüleceğini söyledi.

Amerikan politikalarının eksenin İran’ın cezalandırılması ve hükümet değişikliği olduğunu ifade eden Lavrov, bu yolun çıkmaz olduğunu ve şu ana kadar uygulanan ambargoların da etkili olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012