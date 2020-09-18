Zülfikari: İran-Türkiye ilişkilerini tahrip edenler karşısında suskun kalmayız

Zülfikari, Türk meslektaşı Muhterem İnce ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri inceledi.

Zülfikari, İran ve Türkiye’nin yakın işbirliğinin teröristler ve iki ülke istikrarını bozanların suistimallerine karşı olacağını belirterek, ‘’ İran’ın askeri ve güvenlik istikrarı iki ülke güvenliği ve menfaati için eylem yapanlar için açık bir mesajdır. ‘’ dedi.

Zülfikari, ‘’ Dost ve kardeş Türkiye’ye İran’ın terörizm, silah kaçakçılığı, organize suçlar ve insan kaçağı ile mücadelede ciddi olduğumuz güvencesini veriyoruz. ‘’ dedi.

Zülfikari, İnce’den iki ülke arasındaki uçuşların saplık protokolleri çerçevesinde yeniden başlamasını istedi.

İnce de son dönemde İran’ın teröristler için düzenlediği askeri operasyonuna değinerek, İran’ın bu konudaki kesin tavrına teşekkür etti.

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2012