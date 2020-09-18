İran, Amerika’nın kanun tanımazlığının uluslararası barış üzerindeki etkisi hakkında ikazda bulundu

Azadi, ABD temsilcisinin İran’ın terörizme destek verdiği iddiasını reddederek, ABD resmi makamlarının itiraflarının hangi ülkenin terörü desteklediğini gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ve eski dışişleri bakanı Hilary Klinton’un El Kaidi ve IŞİD’in kuruluşu ile ilgili sözlerini hatıratan Azadi, Amerika’nın devlet terörizminin ana destekçisi olduğunu söyledi.

ABD Başkanının sürekli bir şekilde İran’ı güç kullanmakla tehdit ettiğini ifade eden Azadi, bu sözlerin BM Bildirgesinin ikinci maddesine aykırı olduğunu ve ABD’nın sorumsuzca ve tehlikeli politikaları konusunda ikazda bulundu.

ABD’nin kanun tanımazlığını ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve onların başında BM’yi itibarsızlaştırmak istediğini ifade eden Azadi, ABD’nin 2231 nolu BM Güvenik Konseyi kararını ortadan kaldırma çabasının Konsey üyelerinin karşı çıkması ile sonuçsuz kaldığını söyledi.

Azadi, İran’ın milleti, hakimiyeti, toprak bütünlüğü ve milli menfaatlerini meşru savunmada ve her hangi bir saldırı karşısına bir an bile tereddüt etmeyeceğini söyledi.

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2012