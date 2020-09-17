17 Eyl 2020 23:49
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News Code: 84043848
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Zarif: 20 Eylül’de yeni bir olay olmayacak

Zarif: 20 Eylül’de yeni bir olay olmayacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Trump yönetiminin BM’nin İran aleyhindeki ambargolarının 20 Eylül’de geri geleceği yönündeki içi boş tehditlerine karşın, 20 Eylül’de yeni bir şey olmayacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yazdığı mesajda, ‘’ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yine hata yapıyorsun, 20 Eylül’de yeni bir olay olmayacak, sadece 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını okuman bunu anlamak için yeterli. ‘’ diye yazdı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması ve maşa mekanizmasını geri getirmeye çalışmasına değinen Zarif, ‘’Senin patronunu ikna ederek, Kapsamlı Ortak Eylem Planında (KOEP) ABD’nin ortaklığına son vermeni sağlayan Bolton bile bu kararı okumuştur. ‘’ diye yazdı.

Zarif, Bolton'dan aktadığı cümle ile sürecin otomatik veya hızlı olmadığını belki bilerek uzun olarak öngörüldüğünü belirterek, Amerika’nın KOEP üyesi olmadığını belirtti.

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